Rita Lee morre aos 75 anos

A cantora Rita Lee morreu na noite desta segunda-feira (8), aos 75 anos, na cidade de São Paulo. Ela havia sido diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e, desde então, fazia tratamentos contra a doença.

Considera um dos maiores ícones do rock brasileiro, a cantora e compositores faleceu em sua casa, cercada pela sua família, conforme divulgado em uma nota em suas redes sociais.

"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos", disse nota.

Rita Lee Jones nasceu em São Paulo, em 31 de dezembro de 1947. Era filha de um dentista e de uma pianista, quem a incentivou a seguir a carreira da música. Ela era casada com o músico Roberto de Carvalho há quase 50 anos e deixa três filhos: Roberto, João e Antônio.