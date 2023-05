Governo do Estado investe cerca de R$ 25 milhões em drenagem e pavimentação em Silva Jardim

A Secretaria de Infraestrutura e Cidades, por meio do Programa Somando Forças, está mudando a realidade dos moradores do Bairro Varginha

O secretário de Infraestrutura e Cidades (SEIC), Uruan Andrade, recebeu na tarde desta segunda-feira (08) o título de Cidadão de Silva Jardim, durante os festejos pelos 182 anos de emancipação do município. Durante seu discurso, o secretário falou da importância das parcerias com os municípios para a construção de um estado forte e desenvolvido. Ele ressaltou o investimento de R$ 24,9 milhões em obras de infraestrutura que está sendo feito no município.

O secretário de Infraestrutura e Cidades (SEIC), Uruan Andrade, recebeu na tarde desta segunda-feira (08) o título de Cidadão de Silva Jardim | Foto: Divulgação

O Bairro Varginha, em Silva Jardim, passa por uma transformação de sua realidade. A parceria entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades (SEIC) e a prefeitura, por meio do Programa Somando Forças, está investindo em obras de drenagem e pavimentação. São mais de 54 mil metros quadrados de urbanização, que evitará que os moradores tenham de usar sacos plásticos nos pés em dias de chuva, para chegar com dignidade ao trabalho.

Uruan Andrade frisou que as intervenções têm como objetivos melhorar a mobilidade urbana, a infraestrutura municipal, gerar empregos, além de promover o bem-estar social e a qualidade de vida da população. Ele lembrou que os projetos ficaram parados por anos, mas foram retomados pelo governador Cláudio Castro por acreditar que o desenvolvimento passa por melhores condições de vida para a população.

"Nossas entregas são para os munícipes, que merecem toda atenção do poder público. O compromisso com a melhoria da qualidade de vida, por meio de obras de infraestrutura, é política do Governo do Estado", frisou o secretário Uruan Andrade.

A urbanização do Bairro de Varginha vai beneficiar cerca de três mil moradores | Foto: Divulgação

A dona de casa Dalva da Silva Viana comemora os investimentos na cidade, já que, segundo explicou, criou os filhos em Silva Jardim e agora está criando os netos e bisnetos, que precisam de melhores condições de vida. Já Miriam de Oliveira Soares, que também participou das comemorações do aniversário da cidade, aplaudiu as ações do governo do estado na cidade.

"As obras que estão sendo feitas estão trazendo muita alegria para todos nós. Estou muito feliz porque moramos num lugar com muito verde e cheio de paz",disse Miriam.

A urbanização do Bairro de Varginha vai beneficiar cerca de três mil moradores. O Programa Somando Forças prevê a transferência de recursos para realização de obras de infraestrutura. O estado repassa 95% da verba, com contrapartida de 5% das prefeituras, que executam as intervenções e escolhem as áreas prioritárias para a aplicação do investimento.