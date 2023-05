Prefeitura de Maricá divulga nova data do primeiro Bike Night 2023

Edição em homenagem ao Dia das Mães acontecerá no dia 16 de maio, a partir das 18h, no Centro - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realiza no dia 16 de maio, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, a partir das 18h, a primeira edição do Bike Night de 2023. O passeio ciclístico, que incentiva a prática de atividades físicas na cidade, fará uma homenagem especial ao Dia das Mães. Vale destacar que as inscrições feitas para edição de Páscoa estão mantidas.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas de forma presencial na sede da Secretaria, que fica na Avenida Roberto Silveira, n°46, 2º andar, Centro, na Arena Flamengo ou pelo e-mail: bikenight.esportemarica@gmail.com, informando nome completo, endereço, telefone e endereço de e-mail.

Os inscritos participarão do sorteio de brindes doados por comerciantes parceiros do evento. O Bike Night é realizado desde 2018, o evento é um passeio ciclístico noturno que une atividade física e lazer. A iniciativa é aberta para todas as idades, lembrando que crianças e adolescentes devem estar acompanhados do responsável.

Serviço

Bike Night 2023

Dia: 16 de maio

Horário: a partir das 18h

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro