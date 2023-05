Ex-deputado federal David Miranda morre aos 37 anos

O ex-deputado federal David Miranda morreu, aos 37 anos, no início da manhã desta terça-feira (9), na cidade do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde agosto do ano passado quando deu entrada no hospital com uma infecção gastrointestinal.

A morte de David foi confirmada pelo seu marido, o jornalista Glenn Greenwald, em uma publicação em uma rede social, com quem o ex-deputado tinha três filhos.

"É com a mais profunda tristeza que eu comunico a morte do meu marido, David Miranda. Ele iria fazer 38 amanhã. Sua morte, no início desta manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em paz, cercado por nossos filhos, pela família e por amigos", disse.

O político carioca foi internado no dia 6 de agosto de 2022 por conta de uma infecção gastrointestinal, que acabou evoluindo para sucessivas infecções, e depois para uma septicemia, ou seja, uma infecção generalizada. Com o agravamento do quadro de saúde, David passou a precisar de um ventilador para conseguir respirar.

Miranda foi o primeiro homem gay eleito para a Câmara Municipal do Rio. Aos 32, se elegeu deputado federal.