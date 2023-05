Prefeitura apresenta as novas linhas de crédito do Fomenta Maricá

A Prefeitura de Maricá apresentou na noite de segunda-feira (08/05), em encontro com empreendedores e empresários do município, em Itaipuaçu, as novas linhas de crédito que serão concedidas pelo “Fomenta Maricá”, algumas delas sem juros e correção monetária. A novidade deste ano é a linha destinada a empresas para financiamento de projetos de implantação, expansão ou manutenção de capacidade produtiva no município de Maricá, com valores de até R$ 1,6 milhão de reais.

Também serão criadas linhas específicas para Microempreendedores Individuais (MEIs) beneficiários do Programa de Proteção ao Trabalhador (PPT), para Micro e Pequenas Empresas instaladoras de equipamentos de energia solar; linhas direcionadas a cooperativas de produção; empresas que atuem no ramo de turismo e hotelaria, além de projetos estruturados de grandes empresas.

As inscrições para o Fomenta poderão ser feitas online por meio do site do Serviços Integrados Municipal (SIM). O período ainda será divulgado. Após cadastro, o interessado envia as informações solicitadas e o valor desejado. A aprovação será feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pasta responsável pelo programa.

"Quando ofertamos crédito conseguimos transformar e auxiliar no desenvolvimento de uma cidade, uma variável no presente e que continuará no futuro da nossa Maricá. Hoje, estamos auxiliando, com linhas de crédito, os nossos empresários, sejam eles microempresários ou grandes. Queremos financiar o futuro de Maricá e ajudar nossas atuais e futuras empresas", destacou o prefeito Fabiano Horta.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, Igor Sardinha, mencionou a importância ampliação da rede de crédito no município. "Hoje estamos lançando e ampliando um programa que auxiliou os pequenos e grandes empresários durante o momento de pandemia. Uma nova linha de crédito está disponível com juros abaixo do convencional para todas as empresas", afirmou.

Criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, durante a pandemia do novo coronavírus, em 2020, o programa disponibiliza linhas de crédito para micros e pequenos empresários com objetivo de fortalecer a economia e apoiar o setor produtivo do município, com recursos do Fundo Soberano de Maricá (mantido com recursos oriundos da exploração de petróleo). Em abril de 2021, com a segunda onda da doença, o processo foi reaberto para novos beneficiários. Ao todo, 1.224 empresas, sendo 810 microempreendedores individuais e 414 micros e pequenos empresários, já foram financiadas pelo programa, que injetou R$ 17,5 milhões em recursos na cidade.

"Não peguei o empréstimo na primeira vez, porém pegarei agora. Estou muito contente com esse programa, que irá nos auxiliar com linhas de crédito que têm juros baixos e coerentes ao valor atual", disse a empresária do ramo de gastronomia,Gleice de Freitas.

O empresário e participante da primeira linha de crédito, Matheus Maltz, mencionou a importância do programa em seu estabelecimento. "O fomenta foi muito importante para minha empresa. Poder receber e acolher esse lançamento para beneficiar mais empresários é sensacional. Obrigado, Maricá", comentou o proprietário da Maltz.

Neste ano de 2023, serão concedidas cinco novas linhas de crédito divididas em MEIs e Micro e Pequenas Empresas; Micro e Pequenas Empresas; Pequenos Investimentos; Grandes Investimentos e Projetos Estruturados.

Linhas de Crédito Disponíveis:

MEIs e Micro e Pequenas Empresas

A concessão de crédito inicial, destinada a MEIs e Micro e Pequenas Empresas, está dividida em duas linhas, a primeira para MEIs beneficiários do Programa de Proteção ao Trabalhador (PPT), com valores entre R$ 500,00 e R$ 21.000,00, sem cobrança de juros, taxas ou correção monetária e com carência de até seis meses para o primeiro pagamento. Durante o período de carência não haverá a cobrança de parcelas. O trabalhador terá até 24 meses para efetuar o pagamento, totalizando um prazo máximo total de 30 meses.

A segunda linha é voltada para MEIs e Micro e Pequenas Empresas domiciliadas no município de Maricá e que estejam constituídos há pelo menos 12 meses, com valores também entre R$ 500,00 e R$ 21.000,00, com taxa de juros de até 3% ao ano, sem correção monetária, também com seis meses de carência e até 30 meses para pagamento.

Micro e Pequenas Empresas

Com valores entre R$ 21.000,00 a 80.000,00, esta linha será destinada a Micro e Pequenos Empresários domiciliados no município de Maricá e que estejam constituídos há, pelo menos, 12 meses, com taxa de juros de 5% ao ano, sem correção monetária, 12 meses de carência sem cobranças e prazo de até 48 meses de amortização, totalizando 60 meses.

Com visão direcionada à sustentabilidade, também foram incluídas duas linhas de crédito destinadas a Micro e Pequenas Empresas de Energia Solar e cadastradas na Prefeitura como instaladoras de equipamentos, com valores entre R$ 5.000,00 e R$ 80.000,00, com taxa de juros de 3% ao ano, sem correção monetária e com prazo máximo de 12 meses de carência sem cobranças de parcelas. O período de amortização é de até 48 meses, totalizando 60 meses.

Pequenos Investimentos

Duas dessas linhas serão destinadas a cooperativas de produção estabelecidas no município com qualquer tempo de constituição, com valores entre R$ 21.000,00 e R$ 300.000,00. Uma para investimento no negócio e outra para custeio, nesta com valor máximo financiado limitado a R$ 10.000,00 por cooperado. O valor a ser liberado a cada cooperado será idêntico ao dos demais. Não haverá cobrança de taxa de juros ou correção monetária e o prazo de carência será de 12 meses, sem cobrança de parcelas e tempo total de amortização de 48 meses, 60 no total.

Uma outra linha será direcionada às empresas nascentes, com menos de 24 meses de operação, com valores entre R$ 21.000,00 e R$ 150.000,00, sem cobrança de juros ou taxas, 12 meses de carência sem cobrança de parcelas e até 48 meses para pagamento total.

Pensando na expansão do turismo, outra linha será direcionada a empresas do setor domiciliadas no município, que estejam faturando há pelo menos 12 meses, com valores entre R$ 21.000,00 e R$ 150.000,00, com carência de 12 meses e prazo de pagamento de 48 meses, totalizando 60 meses. A taxa de juros terá como base o IPCA + 0% ao ano. Exemplo: Juros em Março de 2023 = 4,65% + 0% = 4,65% ao ano.

Também foi criada uma linha de crédito para pequenos investimentos, com valores entre R$ 21.000,00 e R$ 150.000,00, destinada a empresas domiciliadas no município que estejam faturando há, pelo menos, 24 meses e para empresas de fora do município que estejam faturando há, pelo menos, 24 meses e pretendam abrir uma filial ou transferir suas atividades para Maricá. A taxa de juros terá base do IPCA + 5% ao ano. Exemplo: juros em Março de 2023 = 4,65% + 5% = 9,65% ao ano.

Grandes Investimentos

Serão beneficiários desta linha as empresas domiciliadas no município, que atuem ou desejem atuar no setor hotelaria ou pousadas e possuam propriedade do imóvel onde exerçam ou exercerão a atividade. Com valores entre R$ 300.000,00 e R$ 500.000,00, com taxa de juros IPCA + 0% ao ano. Exemplo: juros em Março de 2023 = 4,65% + 0% = 4,65% ao ano. Os prazos máximos de carência serão de até 12 meses e prazo de pagamento de 48 meses, totalizando 60 meses.

Será disponibilizada ainda uma linha para investimentos em empresas domiciliadas no município, que estejam faturando há, pelo menos, 24 meses e para empresas domiciliadas fora do município, que estejam faturando há, pelo menos, 24 meses e pretendam abrir uma filial em Maricá com os mesmos valores e prazos para pagamento. A taxa de juros terá como base o IPCA + 5% ao ano. Exemplo: juros em Março de 2023 = 4,65% + 5% = 9,65% ao ano.

Projetos Estruturados

A grande novidade deste ano do programa Fomenta Maricá é a linha de crédito destinada a empresas de qualquer porte que desejem financiar projetos de implantação, expansão ou manutenção de capacidade produtiva no município de Maricá, com valores entre R$ 500.000,00 a R$ 1.600.000,00. Poderá ser financiado até 80% do projeto. O mesmo deverá ser apresentado, avaliado e acompanhado tanto pela operadora de crédito quanto pelo gestor do Fundo Soberano.

A taxa de juros será de IPCA + 3% ao ano. Exemplo: juros em Março de 2023 = 4,65% + 3% = 7,65% ao ano. Os prazos máximos de carência serão de até 18 meses. Durante o período de carência haverá cobrança de juros mensal. O prazo para pagamento será de até 78 meses totalizando um prazo máximo total de 96 meses.