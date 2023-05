Patrícia Poeta processa Sonia Abrão por injúria e difamação

A apresentadora do programa "Encontro", Patrícia Poeta, resolveu dar um ponto final nas acusações que Sônia Abrão vem fazendo a seu respeito. Patrícia notificou recentemente a titular do "A Tarde É Sua", solicitando uma retratação. Porém, a partir de agora, a ação pede que Abrão seja condenada por injúria e difamação.

Além da jornalista, o colunista Alessandro Lo-Bianco também está sendo acionado por, supostamente, atacar e divulgar informações falsas contra Patrícia Poeta.

De acordo com informações do portal "Notícias da TV", Patrícia também alega que houve informações não condizentes sobre a realidade dos bastidores do programa matinal da Globo, assim como a sua relação com Manoel Soares.

“Ela [Sonia] praticou alguns crimes, na verdade. A gente pede que ela seja condenada por esses crimes, como injúria e difamação”, revelou o advogado de Poeta, André Perecmanis, ao Notícias da TV.