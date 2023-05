Morro Santa Marta, no Rio, sofre com falta de água há sete dias

Milhares de moradores do Morro Santa Marta, localizado em Botafogo, na Zona Sul do Rio, estão enfrentando uma séria crise de abastecimento de água, que já dura sete dias. Essa não é a primeira vez que a região enfrenta esse tipo de problema neste ano, e a situação tem causado grande desconforto e indignação entre os residentes.

A responsável pelo abastecimento na região, a empresa Águas do Rio, divulgou informações sobre as causas que levaram à atual crise hídrica. Segundo a empresa, uma série de ocorrências contribuiu para a falta de água no Morro Santa Marta. Entre elas, destacam-se os reparos emergenciais em Rio Comprido, registros de tubulação e o vazamento em uma adutora - ambas no Maracanã.

Apesar de a água tratada ter sido restabelecida nos locais afetados no domingo (7), a comunidade enfrentou um novo obstáculo quando a bomba encarregada do abastecimento apresentou problemas. A equipe da companhia responsável agiu prontamente e trabalhou no local na manhã desta segunda-feira (8), garantindo que o fornecimento de água está sendo gradualmente restabelecido.