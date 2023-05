Detro-RJ multa veículos por transporte turístico irregular no Corcovado

Fiscais do Detro-RJ realizaram, nesta segunda-feira (8), uma operação de fiscalização na Estrada das Paineiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Durante a ação, sete veículos particulares foram multados e apreendidos por estarem realizando transporte de passageiros sem autorização nas proximidades do Pão de Açúcar. A penalidade para esse tipo de serviço irregular é de R$ 4.209,00.

De acordo com os agentes da Operação Turismo Seguro, os carros estavam oferecendo passeios nos pontos turísticos da cidade, cobrando valores abusivos e não possuíam o registro necessário para esse tipo de serviço. Os motoristas chegavam a cobrar cerca de R$ 400,00 para realizar um "city tour". Além disso, na região da Urca, os valores cobrados também eram considerados abusivos em corridas provenientes do Aeroporto Internacional e de bairros da Zona Sul.

O coordenador de fiscalização do Detro-RJ, Danilo Menezes, ressaltou a importância de coibir esse tipo de prática, afirmando que os veículos particulares que realizam esse serviço sem autorização e registro, além de cobrar preços exorbitantes, não garantem a segurança dos passageiros.

Ele destacou, ainda, que a ação ocorreu justamente no Dia Nacional do Turismo e que o objetivo do Detro-RJ é fiscalizar todos os veículos envolvidos no transporte turístico para proporcionar uma experiência segura aos visitantes da cidade. Além disso, ele afirmou que as operações serão mantidas e estendidas a todos os pontos turísticos do Estado.