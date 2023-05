Jornalista Bernardo de La Peña morre vítima de câncer no Rio

Morreu na manhã desta segunda-feira (8), no Rio de Janeiro, o jornalista e escritor Bernardo de La Peña. Ele lutava contra um câncer no cérebro.

Em sua trajetória como jornalista, La Peña teve passagens pelos jornais O Estado de S. Paulo, O Globo e Jornal do Brasil. Graduado em jornalismo em 1998 pela Faculdade da Cidade, ele acumulou dois Prêmios Esso de Informação Econômica (2001) e de Jornalismo (2002).

Em uma rede social, Bernardo se descrevia como "jornalista por formação e repórter por profissão", mas ele também era escritor. La Peña publicou as obras Memorial do Escândalo, livro-reportagem sobre a cobertura do mensalão; e Um Carioca no Planalto, com relatos do período em que atuou na cobertura do Palácio do Planalto, em Brasília.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, prestou homenagem ao jornalista nas redes sociais e descreveu o profissional como “aguçado, gentil, firme, curioso” e um “grande jornalista”.

“Para que vocês tenham uma ideia do quanto eu admirava esse cara, uma das inspirações para dar o nome do meu primeiro filho foi conhecer esse ser humano incrível. Que Deus possa confortar os corações de seus familiares e amigos”, escreveu Paes.

O velório e sepultamento de Bernardo de La Peña serão realizados no fim da tarde desta segunda (8), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. O jornalista deixa esposa e filho.