Câmara de São Gonçalo promove feirão de negociação de dívidas

A Câmara Municipal de São Gonçalo realiza até a próxima sexta-feira (12) um feirão de negociação de dívidas e orientação financeira, na sede da Casa Legislativa.

O evento é uma realização da Câmara e do Codecon, em parceria com as instituições Águas do Rio, Enel, Itaú, CDL/ São Gonçalo, Coopcredtransrio, Flex Card, Banco do Brasil.

O atendimento visa dar amplo suporte à população e negociar as dívidas dos gonçalenses de uma forma mais fácil em questões de acesso.

Serviço:

De 08/05 até 12/05, das 10h às 16h

Rua Francisco Portela, 2814 - Centro, São Gonçalo