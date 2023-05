Após novas regras, direita tem aumento de perfis verificados no Twitter

De acordo com análises feitas pela DeltaFolha, através do GPS Ideológico -ferramenta que posiciona as principais figuras públicas da rede no espectro ideológico- identificaram um aumento de perfis de direita com o selo de verificado, disponibilizado agora pela rede, através do sistema de selos pagos pelo novo Twitter Blue. Com a nova disposição de verificados pagos anual ou mensalmente, as contas do espectro político mais à direita, saltaram de 0,7% para 15,4% um crescimento superior a 20 vezes.

O aumento de contas de direita verificadas, explica-se em parte pela disposição do grupo de pagar pelos selos. Diferente das contas do lado oposto do espectro político, que tiveram uma diminuição de exposição pela baixa adesão ao plano pago e também pela remoção em massa dos selos concedidos na antiga gestão. No momento, as faixas mais à direita reúnem 28% dos perfis verificados contra 15% no lado oposto.

Para realizar a análise, as contas foram dispostas numa reta ideológica e divididas em dez grupos com tamanhos iguais, de maneira que o centro da régua não representa necessariamente o centro político. Foram considerados os perfis de 2.243 influenciadores políticos e 105 mil seguidores ativos selecionados aleatoriamente em uma base com 1,8 milhões de contas.

As novidades adotadas pelo novo gestor e dono da rede, Elon Musk, impactam diretamente a experiência no site, uma vez que as contas verificadas pelo Twitter Blue recebem prioridade algorítmica, esse recurso, por sua vez, faz com que essas contas sejam mais exibidas e fiquem mais evidenciadas.

No uso do Twitter, publicações, comentários e ‘retuítes’dos assinantes do plano mensal ou pelas contas já verificadas, são recomendados ativamente na ferramenta de busca, mesmo para quem não segue os perfis, com as novas configurações, os usuários são mais expostos aos conteúdos dos pseudoinfluenciadores e pagantes privilegiados pela empresa.

Os selos de verificados eram disponibilizados gratuitamente às contas de relevância pública para coibir a desinformação e as contas falsas, porém, com a nova gestão, a maioria dos selos foram retirados com a justificativa de que ‘’não deveria haver um tratamento diferente para celebridades’’ e que a cobrança criaria ‘’um espaço mais democrático’’.

O novo sistema, na prática, potencializa vozes alternativas no cenário político e empurram as discussões tidas no ambiente virtual, para o lado ideológico no qual Elon Musk é inclinado. No Brasil, por exemplo, canais disseminadores de fake news citados nos inquéritos do ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal, agora possuem selo de verificação e os benefícios do plano mensal.