Influenciadora Flávia Big Big morre aos 26 anos

Influenciadora chegou a ser a trans mais famosa do Tik Tok em 2021 - Foto: Divulgação

A influenciadora Flávia Big Big morreu nesta segunda-feira (08), aos 26 anos, em Natal, no Rio Grande do Norte. A morte foi confirmada pelo Hospital Universitário Onofre Lopes, onde ela estava internada, e também por sua irmã, em rede social.

A influenciadora lutava contra um câncer - um linfoma- descoberto em março deste ano. Flávia também tinha sido diagnosticada com anemia e outros problemas pulmonares neste período. A influenciadora foi submetida a um procedimento cirúrgico cardiovascular- uma drenagem no pericárdio- e desde o dia 14 de abril, precisou ser entubada no Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN.

Natural de Natal, Flávia tinha cerca de 280 mil seguidores apenas no Instagram. Ela produzia conteúdos engraçados e também ficou conhecida através de memes que viralizaram.