InfoGripe alerta para aumento de internações de crianças por vírus respiratório

O novo Boletim do InfoGripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira (3), o alerta para o aumento dos casos associados aos vírus influenza A e B em diversos estados. A análise aponta ainda a redução do Sars-CoV-2 (Covid-19) em várias unidades federativas, predominante na população adulta.

No quadro geral, o estudo mostra o crescimento do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) entre crianças, enquanto a Covid-19 mantém predomínio em adultos. Nas últimas quatro semanas, o VSR foi responsável por 48,6% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com resultado laboratorial positivo, enquanto o Sars-CoV-2 foi identificado em 29,5%. O estudo é referente à Semana Epidemiológica (SE) 16, período de 16 a 22 de abril.

"Embora para o VSR ainda não tenhamos vacina disponível, levar às crianças para tomar as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19 reduz a chance das crianças terem problemas respiratórios por esses outros vírus que também são perigosos. Isso diminui a própria exposição das nossas crianças ao sincicial nos hospitais e postos de saúde", ressaltou o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.

Dezessete estados apresentam indícios de crescimento para Sars-CoV-2 (Covid-19) na tendência de longo prazo (últimos seis meses): Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Na BA, CE, MS, MT, RJ, RS e SC se observa crescimento em diversas das faixas etárias analisadas. Nas crianças o aumento está associado com vírus sincicial respiratório, fundamentalmente, enquanto o aumento no restante da população é devido majoritariamente à Covid-19. No entanto, se observa tendências distintas entre os vírus associados aos casos em adultos. Enquanto os casos associados à Covid-19 sugerem desaceleração, para os vírus Influenza A e B há indício de aumento recente em diversos desses estados

"Entre a população adulta, embora o Sars-CoV-2 mantenha-se predominante, já se observa sinal de redução do impacto desse vírus. Em contrapartida, é possível observar aumento recente nos casos associados aos vírus influenza A e B em diversos estados. Já nos pequenos (crianças até 2 anos de idade), o vírus sincicial respiratório segue gerando um volume muito grande de internações em todo o país, superando inclusive os casos notificados de SRAG por Covid-19 que afeta todas as idades", destaca o pesquisador Gomes.

Capitais e casos de SRAG no país

Entre as capitais, 11 apresentam crescimento: Aracaju, plano piloto e arredores de Brasília, Florianópolis, Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís. Em nível nacional, nos casos notificados de SRAG, independentemente de presença de febre, há sinal de queda nas tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) e de curto prazo (últimas 3 semanas).

No ano epidemiológico 2023, já foram notificados 49.983 casos de SRAG, sendo 19.250 (38,5%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 22.804 (45,6%) negativos, e ao menos 4.926 (9,9%) aguardando resultado laboratorial.

Dentre os casos positivos do ano corrente, 4,2% são influenza A; 4% influenza B; 37% VSR; e 44% Sars-CoV-2. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 9,1% para influenza A; 6,2% para influenza B; 48,6% para VSR; e 29,5% para Sars-CoV-2.