Maricá Futebol Clube lança novo uniforme para temporada 2023

O Maricá Futebol Clube apresentou neste domingo (08/05) o novo uniforme para temporada 2023 no Espaço Gourmet da orla de Araçatiba, com apresentação da escola de samba União de Maricá e do grupo Tô Kerendo, e que reuniu centenas de pessoas. A roupa, que mantém o estilo tradicional do primeiro uniforme do clube: camisa praticamente toda em azul escuro, com detalhes em vermelho e branco, já está disponível para os torcedores.

O secretário de Esporte e Lazer, Carlos Vagner Frauches, convidou a torcida para apoiar o time da cidade. "Convido a todos os maricaenses a prestigiarem e torcerem pelo Maricá F.C, assim como torcem para outros times, pois isso é fundamental. O lançamento desse novo uniforme é o pontapé inicial da temporada. Desejamos boa sorte a todos!", afirmou.

Encerramento do Espaço Goumert

Paralelo ao lançamento do novo manto, a Prefeitura de Maricá encerrou neste domingo (07/05) o Espaço Goumert, montado na orla de Araçatiba, e que ofereceu música, gastronomia, workshops e cervejas artesanais para milhares de pessoas que desfrutaram o lugar.

"Estamos fechando com chave de ouro esse espaço. Um ambiente que ofertou música, cursos, capacitação e muita gastronomia para as famílias. Hoje lançamos um uniforme lindo e estamos bem ansiosos para ver nosso time em campo com esse novo manto", disse o secretário de Governo, João Maurício de Freitas.

O treinador do Maricá FC, Reinaldo da Cruz Oliveira, agradeceu pelo apoio dos torcedores maricaenses. "Agradeço a boa recepção dessa linda torcida. Fui muito bem recebido pela torcida e pelo time. Parabenizo aos envolvidos pela parceria e pelo lançamento dessa linda camisa. O torcedor não irá se arrepender e ficará ainda mais bonito com o nosso manto", disse.

O time do Maricá, que tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, vai disputar a Série A2 do Campeonato Carioca a partir do dia 13 de maio para a disputa da competição que vale vaga no principal torneio de clubes do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro jogo é contra o Art Sul, no estádio Moça Bonita, em Bangu.