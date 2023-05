TJRJ realiza mutirão de registro civil nos dias 9, 10 e 11 de maio

Em ação organizada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro e pelo Programa Justiça Itinerante do TJRJ em parceria com dezenas de órgão públicos, a "Semana Nacional do Registro Civil - Registre-se", promovida pela Corregedoria Nacional de Justiça em parceria com tribunais de todo o país acontece nos próximos dias 9, 10 e 11 de maio.

O mutirão acontece na Praça do Expedicionário, no Beco da Música, ao lado do Fórum Central, das 8h às 13h e visa atender, em especial, a população de rua, mais vulnerável e, em geral, sem documentação.

O atendimento é gratuito e, a partir dele, será possível obter Certidão de Nascimento, 2ª via da Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito, Carteira de Identidade, CPF, Certificado de Reservista, Título de Eleitor, CadÚnico, e Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), entre outros documentos.

No local haverá ainda a oferta de serviços como corte de cabelo, banho, barbeamento, vacinas contra a gripe e Covid (disponíveis na quarta-feira, dia 10), além de atendimento do projeto Passaporte da Cidadania da Pastoral do Menor.