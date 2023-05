Mãe da segunda filha de Xamã expõe ausência paterna do cantor e faz desabafo

Na madrugada deste domingo (7), Renata Gutierrez, mãe da segunda filha do cantor Xamã, fez um longo desabafo revelando a ausência do artista como pai. De acordo com o relato, o rapper só viu a pequena, de quase dois anos, 15 vezes ao longo desse tempo.

A moça contou que sempre fez tudo sozinha desde a época da gravidez e que tem lutado para tentar um acordo jurídico.

"Desde a minha gestação, passei por tudo sozinha, desde consultas médicas até de fato o dia de ter a Hanna. Zero suporte emocional e o financeiro sempre essa luta pelo mínimo. Para minha filha ser registrada em cartório demorou meses e só foram feitas através de ameaças sobre alienação parental, etc”, contou.

Renata também afirmou que Xamã é uma pessoa narcisista e sofre de desvio de caráter. “Desde então dá para contar nos dedos os dias que a Hanna teve contato com o pai, a não ser quando tem algum feriado ou ele faz alguma parceria e quer vender uma imagem da pessoa que ele não é! Como foi agora na Páscoa”.

O desabafo continuou. “O Geizon [Xamã] nunca esteve presente, pra nada, o total de vezes que ele esteve com a Hanna foram 15 vezes em quase dois anos. Quantas vezes que a Hanna ficou doente e eu fui de uber na madrugada levar ela para o hospital, e quando eu avisava ele, e ele respondia, o suporte era mandar o motorista levar, enquanto estava postando festa e rolê na casa dele”, revelou Renata.