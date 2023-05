Homem pula em valão e fica três horas à procura de celular caro no Rio

O homem, que é morador de Manaus, no Amazonas, não sabia do real risco que corria - Foto: Reprodução

O homem, que é morador de Manaus, no Amazonas, não sabia do real risco que corria - Foto: Reprodução

Na manhã do último sábado (6), após sair de um festival de rap, o operador de máquinas, Augusto Figueiredo, de 29 anos, mergulhou em um valão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para resgatar seu celular, que havia caído na água.

As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram Figueiredo procurando o aparelho com o corpo dentro do mangue, só com a cabeça para fora, e, em seguida, molhado e sujo, deixando o local com o aparelho na mão.

O homem, que é morador de Manaus, no Amazonas, não sabia do real risco que corria, inclusive de ser mordido por jacarés e cobras. Ele demorou três horas dentro do valão à procura do telefone, um iPhone 12 Pro Max, que havia comprado há dois meses.

Para seu alívio, o aparelho voltou a funcionar perfeitamente, segundo Figueiredo, que afirma que, apesar de todo o transtorno, não se arrepende do que fez.

Ele, que saiu de Manaus de férias, no último dia 30 e antes de chegar ao Rio passou por Santa Catarina e São Paulo, conta que saiu do mangue de ambulância direto para um hospital da Barra da Tijuca.

O operador de máquinas ficou quatro horas em uma unidade de saúde pública, onde levou cinco pontos no pé e recebeu uma vacina antitetânica. O manauara explica ainda que o celular caiu no valão enquanto ele fazia xixi atrás do táxi, que o levava de volta para a casa de um amigo em Bonsucesso, onde ficou hospedado durante as férias no Rio.