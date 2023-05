Voo tem aterrissagem cancelada após queda de balão no aeroporto do Rio

Balão cai no Aeroporto Santos Dumont e provoca alteração em voo que pretendia aterrissar no Rio - Foto: Reprodução- Aviation TV

Um balão caiu próximo à pista de pouso e decolagem do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (07). Por causa disso, um avião teve a aterrisagem no local cancelada e um outro voo precisou aguardar a pista ser liberada para completar o pouso.

A atitude foi tomada pelo controle de tráfego aéreo do terminal, para evitar que acidentes acontecessem.

A segunda aeronave, que vinha de Porto Alegre precisou aguardar o balão ser retirado da pista para completar o pouso.

Imagens captadas pela Aviation TV, uma plataforma que monitora a pista, mostraram o balão caindo no aeroporto.

Na gravação é possível escutar um agente de controle informando que o piloto do avião precisaria aguardar para o pouso.

Em resposta, de forma irônica e descontraída o piloto diz "Maravilha. Hoje é dia. Vamos aguardar".

Vale lembrar que soltar balões é proibido. Na última semana, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro lançou a campanha 'Balão Mata', para conscientizar a população dos perigos de soltar balões.