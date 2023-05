Morador de rua é morto a facadas na Zona Sul do Rio

Na manhã deste sábado (6), um homem em situação de rua foi morto a facadas no Humaitá, Zona Sul da cidade do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel do bairro foi acionada às 8h10 para socorrer uma vítima ferida por arma branca na Rua Maria Eugênia.

Chegando ao local, os bombeiros encontraram a vítima, que aparentava ter 45 anos, já morta. Segundo relatos de comerciantes locais, o assassino não foi identificado.

Policiais do 2°BPM (Botafogo) também foram ao local do crime e acionaram a Polícia Civil, que realizou a perícia e ouviu testemunhas. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do assassinato.