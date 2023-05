Dia D de Vacinação leva gonçalenses aos postos de saúde neste sábado (06)

O Dia D de Vacinação aconteceu neste sábado (6), em 54 unidades de saúde em São Gonçalo. Crianças e adultos puderam atualizar a caderneta de vacinação contra diversas doenças. O Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, no bairro Zé Garoto, contou com programação para as crianças, com personagens de desenho e palhaços que tornaram a “picadinha” da agulha mais divertida e menos dolorosa. A vacinação da gripe foi liberada para todos os gonçalenses com mais de seis meses.

A jornalista Lucila Campos, de 29 anos, levou a filha Jéssica, de 3 anos, para vacinar e aproveitou para atualizar a sua imunização também.

“Soube que liberaram a vacina da gripe para todos, então decidi trazê-la para tomar. Aproveitei para tomar a minha também e a bivalente contra covid. Já liguei pra minha sogra tomar também. A gente precisa se proteger. A vacina é de graça, tem que tomar sim”, disse.

O aposentado Oswaldo Moraes, de 58 anos, levou o neto Pedro Lucas Muniz, de 9 anos, para se vacinar contra o HPV.

“Tem que vacinar sim. As doenças estão circulando por aí e a nossa única defesa é a vacina. Vou aproveitar e tomar a bivalente, porque eu estava viajando e não tomei”, conta.

As cadernetas de vacinação foram atualizadas de acordo com o esquema vacinal e avaliação clínica de cada um. A contraindicação da aplicação dos imunizantes acontece somente nos casos de evolução de febre. Os imunizantes seguem disponíveis durante a semana.

Vacinas de rotina disponíveis para crianças (menores de 15 anos)

Hepatite B – ao nascer

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, poliomielite e haemophilus influenzae) – 2, 4 e 6 meses

VIP (poliomielite – injetável) – 2, 4 e 6 meses

Pneumocócica (pneumonia, meningite e otite) – 2, 4 e 12 meses

Febre Amarela - 9 meses

Meningocócica C (doenças causadas pelo Meningococo C, incluindo Meningite e Meningococcemia, infecção generalizada) – 3, 5 e 12 meses

Tríplice Viral (sarampo, rubéola e caxumba) – 12 e 15 meses

Varicela (catapora) – 15 meses e aos 4 anos

Hepatite A – 15 meses

DTP (difteria, tétano e coqueluche) – 15 meses e aos 4 anos

VOP (poliomielite – gotinha) – 15 meses e aos 4 anos

HPV – 9 anos

Meningocócica ACWY – 11 a 14 anos (de forma temporária até junho 2023)

Vacinas de rotina disponíveis para adultos (De acordo com a situação vacinal anterior)

DT (difteria e tétano) – Acima de 20 anos

Febre Amarela – Entre 20 anos e 59 anos, 11 meses e 29 dias

Hepatite B – Acima de 20 anos

Tríplice Viral (sarampo, rubéola e caxumba) – Entre 20 anos e 59 anos, 11 meses e 29 dias

DTPA gestante (difteria, tétano e coqueluche) – a partir da 20ª semana de gestação