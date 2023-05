Projeto Praça Renovada entrega área de lazer no Vila Três, em São Gonçalo

As obras para a revitalização da praça tiveram início no mês de outubro do ano passado - Foto: Divulgação

As obras para a revitalização da praça tiveram início no mês de outubro do ano passado - Foto: Divulgação

A tarde de ontem (5) foi de muita alegria e diversão para os moradores do bairro Vila Três, que receberam uma praça completamente reformada através do projeto Praça Renovada, que vem mudando a cara de diversas áreas de lazer pela cidade.

A Praça do Vila Três é ponto de encontro e lazer para muitos moradores do bairro, que levam seus filhos, jovens que praticam esportes e idosos que usam o local para a prática de atividades físicas. O espaço sofria com a falta de investimentos e reforma.

A realidade do bairro, que em gestões anteriores ficou praticamente sem ações da Prefeitura, agora é outra, como destacou o prefeito Capitão Nelson.

“Temos aqui inúmeros objetivos que são demorados para serem atingidos. Vocês veem aqui no mesmo no Vila Três, que nós estamos montando o Centro de Imagem. Porque São Gonçalo, apesar de ser a segunda cidade do Estado do Rio de Janeiro, não tem um Centro de Imagem e os gonçalenses têm que sair daqui para fazer exames de ressonância, cintilografia, fora da cidade de São Gonçalo. Na semana retrasada, chegou o último aparelho, que é o de cintilografia”, comemorou o prefeito, referindo-se ao Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo , o Ciesg, que está prestes a ser inaugurado.

Moradores do Vila Três e bairros vizinhos foram conferir de perto o resultado final das obras da praça e puderam ter uma tarde de lazer agradável, ao som da Camerata da Orquestra Municipal de São Gonçalo e também muita diversão para as crianças, com a Caravana de Arte e Lazer, que vem levando alegria a diversos bairros da cidade, com recreação, gincanas, dança e brincadeiras.

“Essa é a oitava entrega do Praça Renovada à população, um projeto que demonstra que a integração entre as secretarias dá certo. É uma felicidade enorme para a Semgipe poder presenciar tudo o que foi pensado, idealizado e discutido, com a população local, vereadores, a equipe da Conservação. Ver que tudo saiu do papel e de uma maneira tão bonita para nós é muito gratificante, ainda mais como foi essa entrega, com a população se divertindo e curtindo esse novo espaço de convivência. Vamos aguardar as próximas entregas, que ainda tem muito mais por vir”, disse a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa, que acompanhou a entrega das obras de revitalização na praça.

Para garantir a organização e manutenção do local, a Guarda Municipal de São Gonçalo esteve presente, bem como a Secretaria de Conservação, atuando durante todo o evento de entrega da praça, com uma equipe exclusiva para garantir a limpeza do espaço de lazer e do seu entorno.

“O Praça Renovada vem trazendo novos espaços de convivência para toda família gonçalense, com opções de lazer para idosos, crianças e jovens. A Semgipe elabora os projetos e a Secretaria de Conservação tira do papel. Todas as equipes envolvidas nesse trabalho estão de parabéns”, disse o deputado estadual Douglas Ruas.

Acompanharam o prefeito Capitão Nelson, além do deputado estadual Douglas Ruas, o vice-prefeito Sérgio Gevú,a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa, o secretário de Conservação, Edson Leal, os deputados federais Altineu Côrtes e Roberto Monteiro e também os vereadores Dr. Armando Marins, Claudinei Siqueira e Juan Oliveira.

As obras para a revitalização da praça tiveram início no mês de outubro do ano passado. A área de lazer recebeu praça recebeu restauração da quadra com grama sintética e também uma quadra poliesportiva. A área para as crianças recebeu novos brinquedos, como gangorras, balanços, escorregadores e piso emborrachado para a segurança dos pequenos. Os idosos também poderão praticar suas atividades físicas na academia ao ar livre. O local ainda recebeu, ainda, a instalação de bancos e mesas para que os moradores possam desfrutar de uma área nova de convivência.

“Trago meus dois primos há bastante tempo aqui na praça. A praça sempre foi bem frequentada pelos moradores daqui, mas os brinquedos estavam escangalhados e o local estava sem manutenção. Agora, com os brinquedos novos e essa quadra de futebol, com certeza vai ficar muito melhor para quem vem aqui”, disse a autônoma Isabela Pimentel, moradora do bairro Vila Três.