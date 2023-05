Maricá amplia vacinação contra a gripe para a população a partir de 6 meses

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inicia uma nova fase da campanha de vacinação contra a Influenza (gripe), disponibilizando a dose de proteção à doença para toda a população com mais de seis meses de idade. A mudança passa a valer no Dia “D” deste sabado (06/05), com a imunização do público em geral nas 25 Unidades de Saúde da Família (USF), das 9h às 16h. É importante destacar que a ampliação segue uma nova orientação da Secretaria de Estado de Saúde, recebida na sexta-feira (05).

Lembrando que, além do Dia “D”, os moradores podem se vacinar contra a gripe de segunda a sexta-feira em todas as USF. É obrigatório apresentar documento de identidade no momento da imunização.

A vacinação contra a gripe também continua normalmente para os grupos prioritários da campanha, especificados a seguir: crianças de seis meses a menores de 6 anos; idosos com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas; profissionais e trabalhadores de saúde; professores; pessoas com comorbidades; aquelas com deficiência permanente (impedimento de longo prazo); caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo percurso; trabalhadores portuários; indígenas; população privada de liberdade a partir de 18 anos; adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativas; funcionários do sistema de privação de liberdade; além das forças de segurança, salvamento e armadas.

Dia “D” também terá reforço bivalente contra a Covid-19

Durante o Dia “D” deste sábado (06), a população com 18 anos ou mais e pessoas com comorbidades a partir de 12 anos também podem receber a dose de reforço bivalente contra a Covid-19, apresentando documento de identidade e comprovante de vacinação. O reforço atualizado protege contra novas variantes da doença e é direcionado àqueles que receberam, pelo menos, duas doses das vacinas anteriores (monovalentes). É necessário respeitar o intervalo mínimo de quatro meses da última dose.

Lembrando que as vacinas contra a gripe e a Covid-19 podem ser recebidas no mesmo dia e local, permitindo que os moradores aproveitem a oportunidade para regularizar a vacinação contra as duas doenças.

Endereços das Unidades de Saúde da Família

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

– USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com a Rua 53), lote 01, quadra 206.

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho.

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã.

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n.

– USF Elenir Umbelino de Mello: Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo.

– USF Ponta Negra: Rua Alcebíades Teodoro Pereira, s/n.

– USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n.

– USF Barroco: Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.

– USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO).

– USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n.

– USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n.

– USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n.

– USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã.

– USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu.

– USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu.

– USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu.

– USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar.

– USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n.

– USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n.

– USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91.

– USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n.

– USF Barra: Rua 04, lote 03, quadra 0.

– USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n.

– USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n.