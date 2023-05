Alunos da Universo Niterói convidam professores para projeto de oficinas gratuitas

Interessados podem participar da pesquisa no link disponível na reportagem - Foto: Divulgação

Alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) estão recolhendo informações com professores do ensino médio de Niterói para oferecer oficinas gratuitas. O projeto de extensão "Universo de Portas Abertas" vai focar em oferecer formação digital para docentes da região e, a partir disso, criar conexões entre a faculdade e a comunidade escolar da região

Dividido em etapas, a iniciativa está divulgando um formulário online, válido até o próximo domingo (08), para traçar um perfil dos professores de ensino médio da região e de sua relação com a educação digital. Serão os resultados dessa pesquisa que irão basear o tema a ser abordado.

Com o apoio da coordenadora do curso, Kátia Falcão, os alunos irão, então, montar a oficina que melhor responda às dificuldades, necessidades e ideias desses professores. O "gancho" das aulas é a Lei 14.533 de 11/01/2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital.

"Por exemplo: se um professor não entende tão bem de redes sociais, a gente vai fazer uma oficina voltada para rede social, mas tudo no âmbito educacional, ensinando aquele professor a utilizar a rede social para fazer conteúdos didáticos e afins", explica uma das estudantes que está participando da organização do projeto, Caroline Ferreira, de 21 anos.

A oficina terá uma carga horária de 8h e emitirá certificado para os docentes participantes.

Depois disso vem a última etapa do "Universo de Portas abertas": a visita técnica com estudantes das escolas participantes. Os alunos de ensino médio dos professores que participarem das oficinas serão convidadas a passar um dia no Campus Niterói da Universidade.

Na data, os alunos receberão palestras, conhecerão as dependências da unidade e escutarão alunos de diferentes cursos com visões que podem os ajudar a escolher qual caminho seguir profissional e academicamente.

"Além de a gente apresentar universidade, a gente tem muito esse teor de perspectiva. A ideia é dar para o aluno do ensino médio perspectiva de que ele pode sim sair do ensino médio e cursar uma faculdade", conclui Caroline.

O formulário segue aberto para professores e escolas interessadas até o próximo dia 8 de maio.