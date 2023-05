Mulher em missão militar da ONU, na África, chega ao Rio de Janeiro após 11 meses

Pela primeira vez após 11 meses de atuação como oficial de relatórios do Comitê Permanente de Cessar-Fogo da Missão Integrada das Nações Unidas de Assistência à Transição no Sudão (UNITAMS), a Major do Exército Brasileiro Gabriela Rocha Bernardes desembarcou no aeroporto Santos Dumont, em retorno ao Brasil.

A oficial do Exército Brasileiro iniciou um trabalho pioneiro a serviço de uma das mais recentes missões da Organização das Nações Unidas (ONU) no continente africano. Desde o mês de junho de 2022, a militar atua na UNITAMS em função que tem como objetivo monitorar e registrar os acordos e as negociações de cessar-fogo na região de Darfur, oeste sudanês.

Desde o último dia 15 de abril, o Sudão tornou-se palco de conflitos entre as Forças Armadas e grupos paramilitares em uma grande disputa de poder. Os confrontos começaram dias antes da assinatura do acordo final para a transição política do Sudão dos militares do país para os civis.

Major Gabriela foi voluntária e preparada pelo Exército para representar o Brasil junto à ONU no processo de paz no Sudão, porém a situação dos últimos dias sofreu uma reviravolta. A referida militar desempenha um papel destacado, consolidando a grande credibilidade brasileira neste tipo de missão, o que é resultado do sucesso de participações do Exército em missões internacionais anteriores. Após um arejamento de aproximadamente 20 dias no Brasil, a Major Gabriela retornará ao país africano para a conclusão de 30 dias finais de sua missão.