Dos anos 50 a 2023: Conheça as novas gírias presentes no vocabulário da ‘rapaziada’

Não é de hoje que as gírias circulam na sociedade, na verdade, o uso das gírias -palavras usadas para expressar determinados sentimentos e facilidades- começaram a ser usadas a partir dos anos 50, entre o público jovem. Na época ‘bagunçar o coreto’ usado para dizer que alguém estaria arrumando confusão e ‘fuzarca’ que possuía o significado de ‘farra’, eram comumente usadas da mesma forma que são usadas outras gírias hoje, mas com anos e significados de diferença.

Algumas gírias, tornaram-se atemporais e sobrevivem até hoje no imaginário social, como é o caso da expressão ‘’dor de cotovelo’’ usada para descrever alguém que está com inveja, ou ‘lelé da cuca’ -essa surgiu a partir dos anos 60- para dizer que alguém é louco.

Com o uso intenso das redes sociais e a criação quase que massiva de memes (conteúdos com teor humorístico que viralizam na internet), as gírias continuam cada vez mais sendo revisadas. Outras gírias também usadas como forma original de comunicação são criadas a partir das vivências nas periferias, mas essas, têm sido usadas também pela população que vive fora das favelas.

O fato é que as gírias facilitam muito do que queremos dizer e até expressam com mais clareza aquilo que nem com as melhores palavras, conseguiríamos falar. Ainda assim, o ponto negativo das gírias, é que quem não entende, fica muitas vezes ‘por fora’ das conversas. Pensando nisso, aqui vai uma lista com algumas das gírias mais recentes e usadas hoje em dia!

BOTO FÉ: Concordância com alguma coisa que foi dita. Exemplo: "Eu acho que amanhã vai chover. ‘’Boto fé’’

CRIA: Designar alguém que faz parte de algum lugar. Mais utilizado pela população periférica. Exemplo: ‘’Eu conheço tudo aqui, sou cria da Zona Norte’’

AULAS: Uma forma de elogio. Exemplo: ‘’Seu corte de cabelo ficou aulas’’

SUAVE: Mesmo significado de tranquilo; sossegado

AINDA: Confirmação para alguma coisa dita ou perguntada. Exemplo: ‘’Vai na festa amanhã?’’ ‘’Ainda’’

PAPO RETO: Conversa séria, objetiva. Usado também para concordar. Exemplo: ‘’Ela foi muito falsa agindo daquela maneira’’ ‘’Papo reto’’

GUERRA SUA: Mesmo sentido de ‘’isso é problema seu’’.

MITO: Usado quando alguém faz algo muito bem ‘’Ele dança muito bem, mito!’’

BASE/ IR/ FOI DE BASE: Casa. Exemplo:’’Hoje vou ficar de base’’; Ir de base significa ir embora ou em outras conotações significa que alguém morreu. Exemplo ‘’Fulano foi de base’’

BROTA: Convocação, chamada para alguém aparecer. Exemplo: ‘’Brota aqui na festa hoje!’’

YAG: Jeito de se dirigir a algum gay, é a palavra escrita de trás pra frente. Exemplo: ‘’Você viu aquela yag? maravilhosa’’

MONA: Mulher, geralmente usada entre homossexuais. Exemplo ‘’Mona, você viu a confusão ontem?’’

FOI DE ARRASTA PRA CIMA: Usado para falar de situações que beiram a morte, geralmente de forma descontraída. Exemplo: ‘’Quase fui de arrasta pra cima hoje’’

VIROU CAMISA DE SAUDADES ETERNAS: Mesmo sentido da gíria anterior. Exemplo ‘’Eu fui de moto para o trabalho hoje e quase virei camisa de saudades eternas’’

MARIA MUCILON: Pessoas que se relacionam com outras pessoas um pouco mais novas. Exemplo: ‘’Fulano só quer sair com gente mais nova, é muito maria mucilon né?’’

CORINGAR: Surtar. Exemplo: ‘’Eu to cansada de trabalhar, vou coringar.’’

CRINGE: Algo que dá vergonha alheia ou é cafona. Exemplo: ‘’Você viu o post daquele menino? muito cringe’’

EXPOSED: Em inglês, algo exposto. Usado para ameaçar a exposição de alguma situação ou alguém. Exemplo: ‘’Você viu o exposed que fizeram daquele menino que traiu a namorada?’’

CANCELADO: Alguém que foi anulado, eliminado, banido. Exemplo: ‘’Você viu o que aquela atriz fez? Acabou sendo cancelada.’’

FARIA: Ficar com alguém. Exemplo ‘’Você faria fulano?’’

DAR PT: Beber muito, beber até dar perda total. Exemplo: ‘’Hoje eu quero sair e dar pt’’

GATILHO: Desconforto. Exemplo ‘’Aquele assunto me deu um gatilho danado’’

VISÃO: Entender o contexto, a situação; concordar com o que alguém está falando. Exemplo: ‘’Fulana estava muito linda hoje’’ ‘’Visão mano’’

EMBRAZAR: Beber antes de algum evento, se animar. Famoso ‘esquenta’’ Exemplo: ‘’Vamos embrazar pra chegar lá no pique’’

PERDI TUDO: Rir muito de alguma situação. Exemplo ‘’Cara, eu perdi tudo assistindo aquele vídeo.’’

ISSO AQUI ME PEGOU: Situação que surpreendeu de maneira cômica. Exemplo: ‘’Isso que você disse me pegou um pouco, você é muito engraçada.’’

LOROTA: Mentira, famoso ‘papo furado’. Exemplo: ‘’Para de lorota, fica só arrumando desculpa para não sair comigo.’’

NA RÉGUA: Cabelo ou sobrancelhas bem feitos. Exemplo: ‘’Cortei o cabelo hoje, to na régua’’