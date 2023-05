Itaboraí firma parceria com Firjan para abrir 500 vagas em cursos de qualificação profissional

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, assinou, nesta sexta-feira (05/05), junto com o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Luiz Caetano Alves, um acordo de cooperação técnica para a abertura de 500 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional no município.

A assinatura do termo foi realizada no salão nobre da Prefeitura, no Centro. O termo de cooperação técnica prevê a abertura de 10 cursos de qualificação profissional: Assistente Administrativo, Assistente de Operações em Logística, Assistente de Produção Industrial, Almoxarife de Obras, Eletricista Predial, Pedreiro de Alvenaria Estrutural, Operador de Sistemas Computacionais em Rede, Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 4G e Soldador de Aço Carbono Mag 6g.

Os cursos tem previsão de início para o segundo semestre.Acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, afirmou que a parceria com a Firjan vai trazer desenvolvimento e capacitação para os moradores de Itaboraí."Vamos conseguir avançar para que esses chefes de famílias e os jovens tenham oportunidade de emprego e possam levar o sustento para as suas famílias. Não temos dúvidas que teremos dias melhores com muitas oportunidades para o nosso povo. Agradeço a Firjan pelas 500 oportunidades", disse Marcelo Delaroli, na presença de secretários municipais e vereadores.

O secretário municipal de Trabalho e Renda, Eudnei Dias, agradeceu ao prefeito Marcelo Delaroli pela oportunidade de estar à frente da pasta e ressaltou a importância dos cursos de qualificação profissional para a população e para as empresas. "Hoje é um dia de muita felicidade para nós. Estamos fazendo essa parceria com o objetivo de aumentar a capacidade da mão de obra local e fazer com que a economia da nossa cidade possa crescer cada vez mais. A mão de obra de nossa cidade é comprometida e capaz, e agora com essa parceria com a Firjan seremos muito mais", afirmou o secretário.

O vice-presidente nacional da FIRJAN, Luiz Caetano Alves, afirmou que a cooperação técnica serve para promover o desenvolvimento da cidade gerando oportunidades de qualificação profissional."É da maior importância que a gente observa a necessidade da formação profissional. A oportunidade de emprego existe, mas a qualificação é que muitas vezes não permite que o cidadão possa fazer o uso dessa oportunidade. Estar aqui para firmar esse convênio e darmos a oportunidade de avançar em qualidade de vida dessa cidade, fazendo com que Itaboraí possa atender as demandas do Gaslub é de enorme alegria para nós, da Firjan, para a Prefeitura e para os cidadãos. Agradeço a Prefeitura de Itaboraí pela oportunidade de estarmos juntos e juntos, transformar", concluiu o vice-presidente nacional da FIRJAN.