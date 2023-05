Homem mata ex-esposa e sequestra filho em Bangu

Após matar a ex-esposa na saída de uma escola em Bangu e sequestrar o próprio filho, homem foi preso, nesta sexta-feira (5) , na Rua Bombain , em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A mulher disputava a guarda do filho com o pai na Justiça.

De acordo com a Polícia Militar do 14º BPM (Bangu ), a equipe foi acionada, às 12h10, após o crime. Eles localizaram e prenderam o homem , que estava levando a criança para a favela do Rebu, em Senador Camará. A criança foi resgatada. O veículo e a arma do crime foram apreendidos e encaminhados para a 34ª DP ( Bangu ).

Aline da Silva de Oliveira, de 41 anos, tentou proteger o filho, mas foi baleada nas costas. A mulher morreu no local.