Mulher morre em acidente entre ônibus e moto na Zona Norte do Rio

Um acidente de trânsito entre uma moto e um ônibus, na tarde desta sexta-feira (5), levou a óbito uma mulher, na Avenida Itaoca, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Eliene de Jesus Quaresma, de 40 anos, estava com Leonardo de Oliveira, de 29 na moto.

O acidente aconteceu por volta de 13h50, e bombeiros do quartel de Ramos atenderam a ocorrência. No local, a vítima, que era natural do Maranhão, já estava morta. O homem que estava com ela foi socorrido com ferimentos moderados e foi encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

O local vai passar por perícia para entender as causas do acidente.