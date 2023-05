Ana Hickmann sofre ameaças de morte após 'Linha Direta' exibir caso Eloá

Na época, Ana trabalhava no programa 'Hoje em Dia' - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na época, Ana trabalhava no programa 'Hoje em Dia' - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após a estreia do programa 'Linha Direta', na noite da última quinta-feira (4), internautas teceram inúmeras críticas à cobertura da imprensa no caso Eloá Pimentel e, em especial, criticaram bastante a atuação da apresentadora Ana Hickmann durante a abordagem do sequestro e chegaram a ameaçá-la de morte em suas redes sociais.

Na época, Ana trabalhava no Hoje em Dia e na ocasião, pede que a vítima ou até mesmo o sequestrador acenem pela janela do apartamento.

“A gente podia aproveitar esse momento que a gente sabe que os três estão assistindo ao nosso programa, para pedir para uma das meninas ou ele mesmo dar um sinal na janela para mostrar que está tudo bem e que essa história vai acabar o mais rápido que todo mundo espera”, disse ela na ocasião.

Em nota enviada ao comunicador Hugo Gloss, nesta sexta (5), Ana Hickmann lamentou, por meio de sua assessoria de imprensa, a condução do caso. A equipe ainda diz que a apresentadora está sofrendo ataques.

“A apresentadora reconhece a atitude errônea que cometeu na época e pede desculpas para as vítimas e suas famílias. Após o episódio do programa Linha Direta, exibido na última quinta-feira (4), Ana Hickmann vem sofrendo ameaças de morte por meio das redes sociais. As mensagens de ódio despertaram gatilhos emocionais, desencadeados após o atentado que sofreu em 2016, em Belo Horizonte. A apresentadora reafirma o seu pedido de desculpas e pede por respeito nesse momento", diz a nota.