Município do Rio libera vacinação contra a gripe para todos os públicos

A partir desta sexta-feira (5), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, passa a oferecer a vacina contra a gripe para todos os públicos. A campanha contra a Influenza teve início no dia 10 de abril e vinha imunizando somente o público prioritário, ue inclui idosos, crianças de seis meses a 5 anos, trabalhadores de saúde, profissionais da educação, gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias pós-parto).

Agora, com a liberação, pessoas a partir dos seis meses de idade já podem receber a vacina, incluindo crianças, jovens e adultos, independente de terem ou não comorbidades. Mesmo quem foi vacinado contra a gripe no ano passado, deve receber uma nova dose neste ano.

A vacina usada na campanha de 2023 protege contra as três cepas do vírus Influenza que mais circularam no ano passado no Hemisfério Sul, sendo eles o H1N1, H3N2 Darwin e linhagem B/Victoria. Para aqueles que já tomaram o imunizante em anos anteriores, o esquema vacinal é de dose única. Já para as crianças da faixa etária elencada que vão receber pela primeira vez, serão duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas.

No município do Rio, as doses estão disponíveis nas 237 unidades de Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. O Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, também aplica a vacina, em horário especial, de domingo a domingo, das 8h às 22h.

A campanha vai até o dia 31 de maio e tem como objetivo alcançar cobertura de 90% dos grupos prioritários, o que corresponde a cerca de dois milhões de pessoas na cidade. Para aumentar o número de vacinados, a SMS promove o dia D de vacinação contra a Influenza, neste sábado (6), das 8h às 17h, em mais de 500 pontos de imunização.