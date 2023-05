Cachorra cega desaparece no Barro Vermelho, em São Gonçalo

Mel passou por debaixo do portão e, por conta da cegueira, não conseguiu retornar - Foto: Divulgação

Mel passou por debaixo do portão e, por conta da cegueira, não conseguiu retornar - Foto: Divulgação

Uma 'cachorrinha' da raça poodle desapareceu, na última segunda-feira (1), no Barro Vermelho, em São Gonçalo. De acordo com a dona, Fernanda Caroline, Mel passou por debaixo do portão e, por conta da cegueira, não conseguiu retornar.

Fernanda mora no Barro Vermelho há seis anos e, segundo ela, essa não é a primeira vez que Mel tenta fugir. Em outra ocasião, ela pulou pulou a grade do portão, mas parou no condomínio. A cachorra tem 11 anos e ficou cega devido à velhice.

A dona afirmou, ainda, que a cachorra possui uma 'irmãzinha' que está contando as horas para acharem a sua companheira. "A Madonna tem chorado todos os dias desde que a Mel desapareceu. Elas sempre foram inseparáveis". compartilhou.

Fernanda divulgou o desaparecimento nas redes sociais, mas até o momento ela não havia sido encontrada. Caso o animal seja visto, dona está recebendo informações através do número ( 21) 986529793.