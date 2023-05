Rio Art Tattoo Festival: tatuagem inspira festa para toda a família

Os organizadores do festival são os tatuadores Sylvio Freitas, Helida Yama e Ganso Galvão, com a agência Sommar - Foto: Divulgação

Com cartaz inspirado nos bate-bolas cariocas, a primeira edição do Rio Art Tattoo Festival promete animar o público apresentando a criatividade de mais de 300 tatuadores e body piercers nacionais e internacionais, no Pier Mauá, a partir desta sexta-feira. A festa vai até domingo, de meio-dia à meia-noite, com exposições, debates, cinema e música, em mais de 20 horas de shows. Também terá exibições com skate, espaço gourmet e o Tattoo Kids, para alegria das crianças.

Os organizadores do festival são os tatuadores Sylvio Freitas, Helida Yama e Ganso Galvão, com a agência Sommar. Experientes no ramo, eles contam que ideia é festejar a tatuagem no encontro de diversas tribos. Para eles, o grande diferencial dos demais encontros nacionais é o Forum Tattoo Convention.

“Os participantes poderão se informar e se atualizar. Teremos profissionais como médicos e historiadores falando sobre os mais diversos temas”, diz Helida Yama, que também apresentará o projeto Tattoo Dellas, para valorizar a participação feminina.

Homenagens

Quem chegar ao Armazém 3, local da festa, andará por ruas batizadas com nomes de pioneiros da tatuagem no Rio, como Ana Velho e Caio Tattoo. A exposição “Mãos da obra” terá placas de cimento com as mãos de 20 tatuadores desse time. Outros sete nomes se juntarão ao tributo até domingo.

“O evento é voltado à arte e à história da tatuagem. Homenageamos tatuadores que iniciaram esse trabalho há 30 anos, quando tudo era bem difícil. Também teremos a turma que começou há 20, onde nos encaixamos, e os novos talentos. Queremos mostrar aos jovens o que muita gente fez para a tatuagem ser a potência que é hoje”, conta Ganso Galvão, um dos organizadores da festa.

Shows e skate

A programação musical terá shows durante todo o dia, com o projeto Ecoando reunindo artistas de rock, jazz, blues, MPB e bossa nova, como Heverton Castro (da Melanina Carioca), Giuliano Eriston (do The Voice 2021) e Thiago Millores (do Canta Comigo). DJs não deixarão o espaço sem som, nos intervalos.

Já na área do Tattoo Kids acontecerão oficinas de cosplay, mangá, quadrinhos e palhaçaria, com apresentações de personagens tatuados da cultura pop e exibições de filmes.

Para os skatistas, o competidor master Tai Tai organizará o o campeonato Big Rio Freestyle. São apresentações de coreografias, danças e manobras do skate no chão. Sexta e sábado, das 14h às 20h, ocorrerão demonstrações, desafios e eliminatórias, com as finais acontecendo, no domingo, das 12h às 18h.

Carnaval

Inspirada na brasilidade do Carnaval e na cultura do bate-bola, a arte do cartaz do Rio Art Tattoo foi criada pelos artistas espanhóis Cristian Casas e Amayra. O casal também estará presente na festa.

Serviço

O Rio Art Tattoo acontece no Armazém 3 do Pier Mauá, na Av. Rodrigues Alves, 10, com acesso pelo Boulevard Olímpico.

Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia entrada), mas há promoções de combos família, em que cada ingresso solidário sai a partir de R$ 22,50, levando um quilo de alimento não perecível. Menores de 12 anos não pagam.

Ingressos: Ingresse

@rioarttattoofestival