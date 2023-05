Google mostra Deolane Bezerra como 'bafuda' e Lucas Santos como 'xeratoba'

O buscador do Google passou a registrar o nome de dois ex-fazendas como apelidos para lá de controversos. Quem busca na ferramenta o termo 'Deolane Bezerra', automaticamente, se depara com 'bafuda'. O mesmo acontece com Lucas Santos e o termo 'xeratoba'.

Os apelidos foram dados por rivais dos dois competidores dentro do reality e passaram a ser reconhecidos pelo gigante da tecnologia. A partir dos dois apelidos polêmicos, a página de busca entende que o usuário está buscando informações sobre os ex-peões.

Após descobrirem da inusitada 'trapalhada' do Google, Alex Gallete e Kerline, rivais da advogada Deolane e do ex-Carrossel Lucas, compartilharam em suas redes sociais as buscas e postaram vídeos rindo da situação.

Até a publicação desta matéria, Deolane não havia se pronunciado sobre a confusão dos termos. Já Lucas Santos disse que os rivais estavam divulgando mentiras e queriam 'biscoitar' em cima do nome dele e da advogada.