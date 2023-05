ONU alerta para o desenvolvimento do fenômeno climático El Niño

Fenômeno deve aumentar as temperaturas do planeta durante os próximos meses - Foto: Wilson Dias / Agência Brasil

Na última quarta-feira (03), as Nações Unidas, por meio de um comunicado, alertaram sobre a possibilidade do fenômeno climático El Niño ocorrer nos próximos meses. A expectativa é de aumento da temperatura global e novos recordes de calor.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial das ONU (OMM), a estimativa de chance para que o fenômeno se desenvolva até meados de 2023 é de 60% e 80% para que se desenvolva até setembro deste ano. A última vez que o fenômeno ocorreu foi entre 2018 e 2019, provocando fortes chuvas e secas em algumas partes do mundo.

Entre 2014 e 2016 foi registrada a onda mais forte do fenômeno, que causou sérios prejuízos climáticos, isso porque a intensidade do fenômeno foi somada ao aquecimento induzido pelos gases do efeito estufa, causando o chamado ‘’golpe duplo ", nome dado pela OMM. Até o momento não sabe a duração do El Niño na Terra, as informações obtidas é de que ele ocorre em média entre a cada dois a sete anos, sua duração geralmente é de nove a 12 meses.

O fenômeno de efeito contrário que antecedeu o El Ninõ é o La Niño, o fenômeno provocou o resfriamento da Terra até o início deste ano. Para o chefe da OMM, Petteri Taalas, o La Niña ‘’atuou como um freio global no aumento da temperatura global.’’

Segundo o chefe da organização climática, o mundo inteiro deve se preparar para o desenvolvimento do El Niño, que levará a um novo pico no aquecimento global, aumentando a chance da quebra de recordes de temperatura.

Apesar de estar se desenvolvendo esse ano, as consequências do fenômeno serão mais notáveis a partir de 2024. Segundo Taalas, alguns pontos positivos podem ser identificados no acontecimento do El Niño, como o alívio da seca no Chifre da África, nordeste do continente.