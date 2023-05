Hit 'Lovezinho' é retirada do ar por gravadora de cantora canadense; entenda!

Após cobrar direitos autorais de Treyce e WK pelo uso da melodia de “Say It Right”, de Nelly Furtado, em “Lovezinho”, a Sony Records, que cuida do catálogo da canadense, pediu que o hit do Carnaval 2023 fosse retirado das plataformas digitais. Segundo o diretor jurídico da gravadora no Brasil, José Diamantino, a decisão se deu após as partes não conseguirem chegar a um acordo relacionado à distribuição dos direitos autorais da canção nacional. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

Ainda segundo Diamantino, Furtado, que chegou a recriar a dança de Xurrasco que popularizou “Lovezinho” nas redes sociais, está ciente da retirada da música das plataformas, incluindo Spotify e YouTube, assim como os outros compositores creditados em “Say It Right”. “Tudo com aprovação do exterior”, comentou o diretor.

Lançada em 2022, “Lovezinho” virou hit nas redes sociais após o influencer Xurrasco gravar um vídeo dançando a música.