Niterói terá o Dia D de vacinação contra Influenza e Covid-19 neste sábado (6)

Neste sábado (6), a Prefeitura de Niterói realizará o Dia D de mobilização e intensificação da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em grupos prioritários e do reforço com a vacina bivalente na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

Os pontos de vacinação funcionarão das 8h às 17h, com entrada até às 16h. O objetivo da ação é melhorar a cobertura vacinal do público nestas duas campanhas, aumentando assim a proteção da população.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, faz um apelo à população da cidade para que compareçam aos postos de saúde.

“A vacina é essencial para nos proteger e o Dia D é uma oportunidade de se proteger duplamente, contra a influenza e também contra as variantes do coronavírus. Gostaria de pedir que todos que estiverem aptos a se imunizar, compareçam aos pontos de vacinação neste sábado”, afirmou Anamaria.

A vacina bivalente contra a Covid-19 está liberada para todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais que tenham recebido ao menos duas doses da vacina contra a doença e que já tenham o intervalo de 4 meses da última dose.

Já para a vacina contra a influenza, o público alvo são os grupos prioritários, do qual fazem parte idosos com 60 anos e mais; trabalhadores da saúde; crianças com idade entre 6 meses a 6 anos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Locais de vacinação no Dia D:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha

Policlínica Regional da Engenhoca – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca

Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto

Unidades Básicas do Centro, Engenhoca, Morro do Estado e Santa Bárbara

Novo Ponto em Jurujuba – Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº – Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães)

Unidades do Programa Médico de Família da Grota I, Grota II, Ilha da Conceição, Ititioca, Leopoldina, Teixeira de Freitas, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Engenho Do Mato, Jacaré, Jonathas Botelho, Maceió, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Vital Brazil, Zilda Arns, Colônia, Nova Brasília e Cavalão.

As Unidades do Programa Médico de Família que estão em obra terão pontos de vacinação especiais no próprio território:

Ponta D’areia: Praça Dr. José Vitorino ao Lado do PMF Ponta D’areia – Rua Coronel Miranda

Vila Ipiranga: Igreja Do Santo Cristo – R. Santo Cristo, 180 – Fonseca e também na Associação de Moradores da Vila Ipiranga

Badu: UMEI Gabriela Mistral – Estrada Caetano Monteiro, 820 – Pendotiba

Bernardino: Escola Municipal Paulo Freire – Rua Soares de Miranda, 77 – Fonseca

Morro do Céu: Residência Parque Niterói (Predinhos) – Rua Arthur Pereira Da Motta

Palácio: Igreja Metodista – Rua Lara Vilela Nº 176

Preventório I: Associação De Moradores do Preventório I

Maravista: Igreja Pastor Benedito, Rua 20 S/N⁰ – Maravista