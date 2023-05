Proteção Animal de Maricá promove campanha de adoção animal neste sábado (6)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Cepa), promove neste sábado (06), das 9h às 13h, a campanha de adoção de animais, que terá disponível cerca de 60 animais na Praça Orlando Barros Pimentel, no Centro. A campanha acontece em conjunto com o programa “Passaporte e Ação”, iniciativa voltada ao público universitário para tirar dúvidas sobre cursos de graduação e também estabelecer troca de experiências com alunos bolsistas do projeto.

O secretário da Coordenadoria de Proteção Animal (Cepa), Fabiano Novaes, comentou que a campanha de adoção de animais terá mais edições durante o mês de maio, alusivas ao aniversário da cidade, no dia 26.

“As campanhas de adoção de animais acontecem sempre no terceiro domingo de cada mês no shopping Boulevard, mas neste mês de maio, por conta do aniversário da cidade, teremos quatro edições especiais. A celebração por todo o município dará a oportunidade da população de adotar os animais que se encontram com alguma situação de vulnerabilidade na cidade”, disse o secretário, destacando que mais 700 animais já foram retirados das ruas e adotados em Maricá.

Campanha também acontece online

A campanha de doação também é disponibilizada online pelas redes sociais da Cepa (Instagram, Facebook ou WhatsApp). Todos os animais encaminhados para adoção são vermifugados, os adultos castrados, e os filhotes têm castração garantida aos seis meses de idade pela coordenadoria. Interessados em adotar um amigo podem entrar em contato pelo Facebook: Proteção Animal Maricá; Instagram: @cepa.marica ou pelo WhatsApp (21) 99546-0334, das 8h às 17h.

Além das feiras de adoção, a Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Cepa), em parceria com a ONG Rio Ecopet, desenvolve campanha de sustentabilidade para recolher tampinhas plásticas e lacres de alumínio e trocá-las por ração para cães e gatos de protetores cadastrados no município e animais de rua. A iniciativa foi criada também com foco na preservação do meio ambiente e tem apoio das secretarias de Agricultura, Pecuária e Pesca e Cidade Sustentável e da autarquia de Serviços e Obras de Maricá (Somar). O objetivo é recolher, mensalmente, cerca de uma tonelada de tampinhas plástica.

Serviço

Campanha de adoção de animais

Data: sábado (06/05)

Horário: 9h às 13h

Local: Praça Orlando Barros Pimentel, Centro