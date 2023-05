Deputada Zeidan cobra serviço eficaz da "Águas do Rio" em Itaboraí, São Gonçalo e região

Na última quarta-feira (03), a deputada estadual Zeidan (PT) enviou um requerimento de informações para a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa). No documento, a parlamentar cita reclamações da população e cobra melhorias no serviço de saneamento e abastecimento de água em São Gonçalo e Itaboraí.

A parlamentar petista afirmou ainda que houve constante interrupção do fornecimento de água, cobranças indevidas e mau atendimento por parte da Águas do Rio.



"Recebi muitas queixas da população e estou acompanhando através da imprensa também. Inadmissível que uma empresa tenha tantos problemas e cobre da população por serviços que ela nem consegue prestar. Teve gente em São Gonçalo que passou o ano inteiro sem águas nas torneiras, mas as contas chegaram injustamente", explicou Zeidan.



Entre os dados solicitados por Zeidan estão o cronograma de execução de obras para aperfeiçoamento do sistema, total dos investimentos nas duas cidades, índice de cobertura urbana, índice de satisfação dos usuários e até as penalidades já aplicadas.



"Contas de água com vencimento em décadas passadas, falta do fornecimento de água que é um serviço essencial e até nome no SPC foram demandas e questionamentos que chegaram para a imprensa e para o meu gabinete. Precisamos fiscalizar e exigir melhores serviços para a população fluminense", afirmou Zeidan, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).



No último mês, a empresa entregou contas com o vencimento datado em 1978. Ainda recebemos relatos de moradores de São Gonçalo com o nome negativado por conta das cobranças erradas feitas pela empresa e que nem recebem o fornecimento de água.

Até o fechamento desta edição, a Concessionária Águas de Niterói não havia se manifestado sobre o assunto.

* Em apuração