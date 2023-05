Maio Amarelo: ação educativa conscientiza para trânsito mais seguro em Itaboraí

Com intuito de conscientizar condutores e pedestres para tornar as vias um espaço mais seguro e prevenir acidentes, a Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Transporte (SEMTRANS) e Segurança (SEMSEG), realizou uma 'blitz educativa', na manhã desta quinta-feira (04), na Avenida 22 de Maio, no Centro. A ação faz parte da campanha nacional 'Maio Amarelo', que este ano tem como tema 'No Trânsito, Escolha a Vida'.

Mês dedicado a prevenção no trânsito, o Maio Amarelo visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Durante a ação, foi montado um corredor em uma das faixas da avenida para realizar a abordagem aos veículos, sendo carros e motocicletas, com distribuição de panfletos informativos. E contou com a participação de agentes da Guarda Municipal e de Trânsito.

O secretário municipal de Transporte e de Segurança, Marcelo Leite, ressalta que a campanha do 'Maio Amarelo' visa exclusivamente sensibilizar motoristas e pedestres em relação aos cuidados no trânsito.

"Temos a intenção de conscientizar sobre pequenas e necessárias medidas que devem ser realizadas como, por exemplo, o uso do cinto de segurança, a utilização de cadeirinhas ou assento de elevação para as crianças e o não uso do telefone celular. São medidas simples que podem evitar acidentes e salvar vidas", comentou o secretário.

Elogiando a ação, o condutor Jefferson Santos, de 34 anos, falou da importância da conscientização na principal avenida da cidade. "É necessário a colaboração de todos. Sabemos que o uso de celular é proibido para os motoristas, mas sempre vejo muitos pedestres atravessando as vias utilizando o celular, o que faz com que eles se distraiam e que pode ocasionar inclusive acidentes. A prevenção sempre será a melhor medida a ser tomada", disse o técnico em Radiologia.