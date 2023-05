Shopping promove feira de adoção Pet em São Gonçalo

A edição de maio da Feira de Adoção Pet do Shopping São Gonçalo acontece no próximo domingo (7), às 11h, no 2° andar do Shopping, ao lado do "Pula Park".

Na feira, cerca de 100 animais, entre cães e gatos, estarão disponíveis para adoção. Todos eles são provenientes de resgates feitos por protetores independentes.

Para realizar a adoção, é necessário ser maior de 18 anos e levar identidade, CPF e comprovante de residência, além de responder a um questionário e assinar um termo de adoção.

Na última feira, que ocorreu no mês de abril, foram doados 50 animais.

A Feira de Adoção Pet é uma realização do projeto Leve um Anjo pra casa em conjunto com o São Gonçalo Shopping e apoio do veterinário Rhamon Nunes; Detran RJ; Deputado Federal Marcelo Queiroz; Pés e Patas; Leleco Porto e Cordilheira de Nuvens.

Link do projeto para maiores informações: https://www.instagram.com/p/Cr1Z3WquQOb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=