Governo do Estado inaugura novas instalações da emergência pediátrica do Hospital Alberto Torres

Com as melhorias, o hospital passa a ter um atendimento exclusivo e mais humanizado para as crianças - Foto: Divulgação

Com as melhorias, o hospital passa a ter um atendimento exclusivo e mais humanizado para as crianças - Foto: Divulgação

O Governo do Estado inaugurou, nesta quinta-feira (4), a nova emergência pediátrica do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no município de São Gonçalo. Pela manhã, o vice-governador Thiago Pampolha, o secretário de Estado de Saúde, Dr.Luizinho, e a primeira-dama, Analine Castro, apresentaram as novas instalações da unidade adaptadas a pessoas com deficiência e projetadas para dar mais acolhimento aos pequenos pacientes e familiares. Com as melhorias, o hospital passa a ter um atendimento exclusivo e mais humanizado para as crianças.

"É um orgulho acompanhar as melhorias e as conquistas que a Saúde fluminense vem ofertando para a população. Essa nova ala em um hospital de referência como esse concretiza o investimento em forma de acolhimento e humanização para as nossas crianças", disse o vice-governador Thiago Pampolha.

A estrutura reformada conta com 5 leitos (1 no consultório, 3 na observação e 1 no trauma), nova sala para acolhimento e para classificação de risco (com passagem para cadeirantes), espaço para trauma com estrutura moderna e equipamentos de ponta, banheiro no corredor adaptado a pessoas com deficiência, fraldário, box com chuveiro, sala para médicos com banheiro e nova identidade visual lúdica.

"É muito importante essa inauguração. Daremos um acolhimento diferenciado para as crianças aqui. Hoje estamos vivendo um momento muito difícil com casos de bronquiolite, as emergências estão lotadas, tanto públicas, quanto privadas. Essa nova unidade vai salvar milhares de crianças, aumentando o número de leitos de enfermaria e CTI. É uma alegria muito grande", disse o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho.

Para Analine Castro, as novas instalações do espaço representam um cuidado com as famílias fluminenses.

"Como mãe, sei da importância de um espaço humanizado para as famílias. Aqui certamente nossas crianças serão melhor assistidas e esse cuidado é primordial em momentos difíceis", concluiu a primeira-dama.

Além das melhorias no hospital, São Gonçalo recebeu, no início do ano, oito ambulâncias do Governo do Estado, por meio do projeto SAMU 100% RJ. Os veículos têm garantido um primeiro atendimento mais rápido para a população.

Participaram do evento ainda o diretor do Heat, Raphael Riodades, o deputado estadual Douglas Ruas, o secretário municipal de Saúde, Gleison Rocha entre outras autoridades. O Hospital Esradual Alberto Torres, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, e referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas.