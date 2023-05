Família procura por adolescente desaparecida em Niterói

A estudante, Vitória Saturato Rodrigues da Silva, de 14 anos, está desaparecida desde a tarde da última quarta-feira (3), quando saiu de casa para ir à aula, no Centro Educacional Manuel de Abreu, em Icaraí, Niterói. A menina foi vista pela última vez no Campo de São Bento, após 'matar' aula.

A mãe da adolescente, Kleyce Saturato, relatou que ela saiu de casa por volta das 12h40 em direção ao colégio, mas nem chegou lá. Ela estranhou a demora da menina ao retornar para casa, pois as aulas terminam cedo e até ás 17h55 ela ainda não tinha chegado.

A mãe soube pelas amigas da filha que ela não tinha ido à escola para ficar no Campo de São Bento com dois amigos. As amigas também contaram que Vitória passou mal no campo, antes de sair com o amigo. Familiares da jovem já procuraram a menina em vários lugares, inclusive em hospitais da região.

O desaparecimento foi registrado no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Qualquer informação, ligar para o Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253- 1177 ou para a mãe de Vitória, pelo celular (21) 93300-9430.