Médico que atende em São Gonçalo teria fraudado cartão de vacina de mulher de aliado de Bolsonaro

Um médico oftalmologista que atende em São Gonçalo é acusado de tentar fraudar cartão de vacina da esposa de um ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo o Portal Metrópoles, Farley Vinícius Alencar de Alcântara foi um dos alvos da Operação Venire, realizada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (3).

O médico, sobrinho de um sargento do Exército, é suspeito de ter utilizado dados de vacinação de uma enfermeira, de Cabeceiras, interior de Goiás, onde ele já atuou, para tentar fraudar o cartão de imunização da Covid-19 da esposa de um ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Porém, os dados não teriam sido aceitos no sistema de saúde do Rio de Janeiro, pois os lotes das vacinas mencionadas não foram distribuídos para o estado.

Farley informa, através da redes sociais, que fez Medicina na Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, de Minas Gerais, e residência médica em oftalmologia no Hospital de Base, no Distrito Federal, além de especialização em tratamento de catarata no Hospital dos Olhos de São Gonçalo.

Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), o oftalmologista tem situação regular para atuação no Rio de Janeiro e Goiás. Para o Portal Metrópoles, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) informou que, até o início da noite desta quarta-feira (3), não foi notificado sobre qualquer ação da Polícia Federal envolvendo investigações contra o médico Farley Vinícius Alcântara.

“Todas as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos recebidas pelo Cremego ou das quais tomamos conhecimento são apuradas e tramitam em total sigilo, conforme determina o Código de Processo Ético-Profissional Médico”, disse o Cremego ao Metrópoles.



O SÃO GONÇALO procurou o Hospital dos Olhos de São Gonçalo e Farley Vinícius Alencar de Alcântara, que atende em uma clínica popular no Centro de São Gonçalo. Por telefone, ambos preferiram não se pronunciar pois o caso corre em sigilo de Justiça. Apesar disso, a administração da unidade informou que enviaria uma nota.

*Em atualização