Praça do Vila Três será inaugurada em São Gonçalo

As obras de revitalização da Praça do Vila Três estão perto do fim. Na próxima sexta-feira (5), às 16h, o espaço, que fica na Rua Nestor Pinto Alves, será entregue à população de cara nova, com equipamentos que atendem a população local proporcionando entretenimentos para crianças e adultos. A Caravana de Arte e Lazer vai levar brincadeiras e lanches para completar o dia de festa.

A praça recebeu restauração da quadra com grama sintética e novos brinquedos foram instalados. Ao lado do campo, uma quadra poliesportiva foi construída dando aos frequentadores a opção da prática de outros esportes, como vôlei e basquete. O local ainda recebeu a instalação de bancos e mesas para que os moradores possam desfrutar de uma área nova de convivência.

“Essa é a única área de lazer que nós temos aqui. Quando as crianças viram a quadra e os novos brinquedos, chegaram em casa super felizes”, disse a recepcionista, Márcia Nunes, de 34 anos.

A obra, que é esperada há tempos pelos moradores, começou em outubro do ano passado com a troca dos pisos intertravados e a recuperação da calçada e da galeria de água pluvial. O local também receberá paisagismo com mudas que vão compor o cercamento do espaço.