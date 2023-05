Oito são denuncados pelo MP por morte de menina no sambódromo no Carnaval de 2022

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta quarta-feira (3), oito pessoas pelo homicídio culposo de Raquel Antunes da Silva, de 11 anos. A menina morreu na dispersão da Avenida Marquês de Sapucaí durante desfile da série ouro no Carnaval de 2022.

Na ocasião, Raquel foi imprensada entre um poste e um carro alegórico da escola Em Cima da Hora. Ela chegou a ter a perna direita amputada após uma cirurgia complexa, mas acabou morrendo.Foram denunciados o presidente administrativo da escola Em Cima da Hora, Flavio Azevedo da Silva; o presidente da Liga-RJ (entidade responsável pelos desfiles da Série Ouro), Wallace Alves Palhares; o diretor da Liga-RJ, Cícero Cristiano André; o engenheiro civil Daniel Oliveira Junior; o coordenador de dispersão José Crispim da Silva Neto; o motorista do caminhão reboque Carlos Eduardo Cruz; o auxiliar de dispersão Rodney Dionizio Melo e a integrante da Liga-RJ Carla Ardelino.

De acordo com o MPRJ, os denunciados praticaram condutas que, de forma isolada ou conjunta, por imperícia, negligência ou imprudência, resultaram na morte de Raquel. Ela estava em cima da alegoria e foi imprensada no momento em que o carro alegórico abre-alas da escola se chocou em um poste.Em razão de problemas técnicos em seu motor, o carro alegórico necessitou do auxílio de um caminhão reboque 'Carvalhão' para ser transportado da área de dispersão, na época. Segundo a denúncia, isso foi feito de maneira descuidada e em condições perigosas, já que o veículo não estava em condições ideais de utilização e nem apresentava o equipamento que poderia viabilizar seu reboque com segurança.