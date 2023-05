Faetec e AgeRio dão início a programa de empreendedorismo para estudantes

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, estabelece parceria com a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio), para oferecer linhas de microcrédito a alunos e ex-alunos da instituição que tenham ou desejam ter o seu próprio negócio. Por meio do Programa Faetec Empreende +, os interessados poderão solicitar financiamentos de até 21 mil reais. Os requerimentos devem ser feitos exclusivamente pela internet no endereço: www.agerio.com.br, ou ainda por meio do site.

A linha de financiamento atenderá estudantes ou concluintes de todos os segmentos de ensino da Rede Faetec. Cerca de 50 mil pessoas poderão se beneficiar da iniciativa. Para se inscrever no programa de microcrédito, é preciso estar matriculado ou ter se formado a partir de agosto de 2022 nos cursos da Fundação. Também é necessário ser inscrito como Microempreendedor Individual (MEI) ou, no caso de autônomos e informais, comprovar a sua atividade produtiva.

São duas linhas de crédito; quem já possui um negócio poderá obter um financiamento de até 21 mil reais e os que desejam começar um empreendimento podem receber até dois mil reais. O responsável legal pelo aluno também poderá requerer ao programa. A taxa de juros do financiamento é de 0,25% ao mês e o prazo para pagamento é de até 24 meses. Todos os candidatos estarão sujeitos à análise de crédito.

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, a pertinência da parceria se dá pelo fato de a Fundação ter muitos alunos ligados ao empreendedorismo. “Alguns estão terminando agora cursos de cabeleireiro, barbeiro, manicure, técnico de moda ou gastronomia, entre outros. Temos um leque de opções de cursos profissionalizantes que dão direcionamento final para o empreendedorismo, então a ideia é apoiar o aluno que vai sair da Faetec e ajudar a família com o próprio negócio”, avalia Caroline Alves.

O Programa Faetec Empreende + surgiu a partir da assinatura de um termo de cooperação técnica entre as instituições. Na ocasião, estiveram presentes o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauro Azevedo Neto; a presidente da Faetec, Caroline Alves; o presidente da AgeRio, André Vila Verde; o Chefe de Gabinete da AgeRio, Igor Oliveira; a Diretora de Operações da AgeRio, Tatiana Oliver; e o Assessor especial da AgeRio, Gustavo Flores.

O presidente da AgeRio, André Vila Verde, complementou que a AgeRio tem como um dos propósitos fomentar o empreendedorismo entre jovens.

“Há um grande potencial entre os jovens que estão se formando e estudando na Faetec. Fomentar os negócios de quem está iniciando uma atividade produtiva é algo importante para a AgeRio. Vale destacar que atuamos em todas as cidades fluminenses, ou seja, quem estuda no Interior do Estado também poderá ser contemplado com o microcrédito da Agência”.

Serviço

Solicitação da linha de crédito: https://portal.agerio.com.br/servicos/solicite/mpo/enviar?e=W10%3D