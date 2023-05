Disque Denúncia faz homenagem às unidades militares, em cerimônia no Quartel General da PMERJ

No início da tarde desta quarta-feira (03), o Instituto MovRio, responsável pela gestão do Programa Disque Denúncia, promoveu, mais uma vez, o evento “Destaque Policial”, que aconteceu no Quartel General da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ.



A cerimônia foi destinada à entrega de certificados, e ao reconhecimento público de unidades da Polícia Militar, e de seus policiais, que se destacaram no segundo semestre de 2022, com o retorno de importantes resultados de denúncias feitas ao Disque Denúncia, usando o emprego da Inteligência nas ações policiais.

O evento contou com a presença do Secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, além dos comandantes das unidades contempladas: 7º BPM; 16º BPM; 17º BPM; 21º BPM; 29º BPM; 35º BPM; 39º BPM; CPAM (Comando de Polícia Ambiental); 1º e 2º CPA (Comando de Policiamento de Área), também do Diretor-Geral do Instituto MovRio, Renato Almeida e de integrantes do Disque Denúncia.

O “Destaque Policial” foi criado em 1999, com o objetivo de homenagear policiais civis e militares, que se destacam no trato às denúncias feitas ao Disque Denúncia. A ideia é estimular o emprego da Inteligência nas ações policiais, divulgando os resultados da parceria na imprensa, para que a população saiba o quanto a sua informação é importante no combate à criminalidade.