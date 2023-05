Enel complementa fatura de energia com campo de pagamento por Pix

Neste novo modelo de fatura, além do novo campo sinalizando a futura modalidade do PIX, pequenos ajustes foram feitos no layout para acomodar a informação - Foto: Divulgação

Neste novo modelo de fatura, além do novo campo sinalizando a futura modalidade do PIX, pequenos ajustes foram feitos no layout para acomodar a informação - Foto: Divulgação

A partir desta semana, os clientes da Enel Distribuição Rio que receberem as faturas de energia vão perceber que o boleto ganhou um novo campo, destinado ao futuro pagamento via PIX. Neste primeiro momento, o campo estará sinalizado com uma mensagem informando que o QR Code para pagamento será disponibilizado em breve.

Neste novo modelo de fatura, além do novo campo sinalizando a futura modalidade do PIX, pequenos ajustes foram feitos no layout para acomodar a informação. O novo campo do PIX está localizado acima do código de barras para pagamento bancário.

“Fizemos a inclusão de um campo na fatura de energia para viabilizar mais um meio de pagamento para os nossos clientes. Em breve, todos poderão usufruir do serviço de pagamento da sua conta de energia via PIX, que será disponibilizado gradativamente e a expectativa é que, até o final de junho, alcance todos os clientes da distribuidora” explica Ana Teresa Raposo, diretora de Mercado da Enel Distribuição Rio.

A companhia reforça que os seus clientes utilizem somente os QR Codes disponibilizados na fatura, sendo imprescindível a confirmação do beneficiário do PIX antes da conclusão do pagamento, quando esta opção estiver ativa. No caso dos clientes da distribuidora, o beneficiário deve ser sempre RJ – ENEL DISTRIBUIÇÃO RIO DE JANEIRO.

Mais informações sobre a fatura de energia em: https://www.enel.com.br/pt/Para_Voce/entenda_sua_conta.html.

Outros meios de pagamento

Os demais meios de pagamento continuarão disponíveis para o consumidor, que poderá escolher os canais de sua preferência, como débito automático, internet banking, agências bancárias, postos de pagamento autorizados, caixas eletrônicos e lotéricas.

Caso o cliente tenha dúvidas sobre a fatura recebida, pode entrar em contato com a companhia por meio dos canais de atendimento: aplicativo Enel Rio disponível gratuitamente para iOS e Android, WhatsApp Elena (21 99601-9608), site da distribuidora (www.enel.com.br) e Call Center (0800 280 0120) ou em uma loja da distribuidora.