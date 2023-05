Carro cai em despenhadeiro no Recreio e deixa um morto

Na tarde desta quarta-feira (3), um carro caiu em um despenhadeiro na Estrada da Guanabara, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa veio a óbito.

Até momento, não há informações sobre a identidade da vítima.

Ainda de acordo com a corporação, o acidente ocorreu entre a Prainha e a Praia do Abricó. Equipes fizeram a remoção do corpo, que estava preso nas ferragens do veículo, com apoio de helicópteros.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi encaminhada para o Grupamento Marítimo de Guaratiba. No local, o corpo será periciado e depois enviado ao IML.