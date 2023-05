Polícia Federal investiga grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação no Ministério da Saúde

A operação Venire da Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (3), João Carlos de Sousa Brecha, secretário municipal de Duque de Caxias , acusado de fraudar cartões de vacinação da covid-19 no governo Bolsonaro. Mais 5 integrantes do grupo foram presos suspeitos de inserir dados falsos de vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde.

O advogado e suplente do deputado estadual Ailton Barros foi preso no Rio de Janeiro. E o ex-sargento do Bope, Max Guilherme Machado de Moura, foi preso em Brasília.

A PF também cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços do deputado federal Gutemberg Reis, do ex- vereador Marcelo Moraes Siciliano e da servidora da prefeitura de Caxias, Camila Paulino Alves Soares. A chefe da Central de Vacinas , Claudia Helena Acosta Rodrigues da Silva , foi solicitada a prestar depoimento na sede da PF.

A quadrilha é acusada de emitir certificados de vacinação falsificados a Bolsonaro e familiares , para burlarem as restrições sanitárias em países como os Estados Unidos.

O grupo de suspeito vai responder por infração de medida sanitária preventiva; associação criminosa; inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores.